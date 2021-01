Anlegerverlag BioNTech: erneuter Ausbruch am Montag! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.01.2021, 14:48 | 131 | 0 | 0 17.01.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Anleger des Unternehmens BioNTech aus Mainz können sich für einen heftigen Kursausbruch am Montag in Stellung bringen! Aktuell liefert das Mainzer Unternehmen von CEO Ugur Sahin sehr viele Kaufargumente. Nachdem die Impfdosis bereits angepasst wurde und mehr Dosen aus einer Ampulle entnommen werden können, nun die nächsten großartigen Neuigkeiten! Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Nun die nächsten Hammer-Nachrichten! Zum einen werden die Dosen nun bereits in fertigen Spritzen geliefert werden können! Zudem ist der BioNTech Impfstoff deutlich stabiler als bisher angenommen und wird bis zu 6 Stunden lang bei Kühlschranktemperatur aufbewahrt werden können. Das erhöht die Haltbarkeit und führt zu einer deutlich erleichterten Logistik! Für alle Parteien eine Win-Win-Situation! BioNTech hat zuletzt eine enorme Achterbahnfahrt durchgemacht. Anfang Dezember hatte die Aktie sogar die Hürde von 100 Euro überspringen können, danach aber einen starken Abfall bis an die Marke von 70 Euro erleiden müssen. Nun ging es wieder steil bergauf bis auf 90 Euro. Dieses Niveau konnte leider nicht gehalten werden, wodurch die Aktie nun nur noch bei 84,20 Euro steht. Aber das Potenzial ist weiterhin da! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer