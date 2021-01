Zwangseinweisungen: Pläne der Bundesländer für Quarantäne-Verweigerer Autor: Tichys Einblick | 17.01.2021, 19:09 | 124 | 0 | 0 17.01.2021, 19:09 | 1 Mehrere Bundesländer planen Zwangseinweisungen für „Quaratänebrecher“ in sogenannten „Einrichtungen für Sammelstellen.“ In Dresden wird dafür ein Erstaufnahmelager für Asylbewerber umgewidmet, so die „Dresdner Neuesten Nachrichten“ über einen sogenannten „Quarantäneknast“. Baden-Württemberg schafft derzeit etwa sogenannte Absonderungsplätze in zwei Kliniken. Sie sollen dauerhaft von einem Wachdienst kontrolliert werden, wie ein Sprecher des Gesundheitsministerium sagte. „Details und Namen können Der Beitrag Zwangseinweisungen: Pläne der Bundesländer für Quarantäne-Verweigerer erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Firuze B..



