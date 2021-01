Digitalisierung: Jahresabschluss: Digital Leaders Fund als Profiteur der Krise

Portfoliomanager Baki Irmak bezeichnet das vergangene Jahr als Ausnahmejahr. Aktuell setzt er vermehrt auf kleine Unternehmen, die bisher noch nicht von der Tech-Rallye profitiert haben. Bei den großen Tech-Riesen ist er vorsichtig.

Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr – eines, welches man nicht so schnell vergessen wird. Die Pandemie brachte viel Leid, überforderte so manche Regierung und nahm Schub aus der Wirtschaft. „Doch an den Börsen ist der Jahrhundert-Crash ausgeblieben. Stattdessen kam es zu einer spektakulären Aktienrallye bei Digitalunternehmen“, so Baki Irmak, Portfoliomanager des Digital Leaders Fund (ISIN: DE000A2H7N24) in einer aktuellen Mitteilung. Der Digital Leaders Fund habe überdurchschnittlich profitieren können. Baki spricht von einem Jahrhundert-Ereignis. Auf die großen Tech-Werte könne man aber nicht mehr ausschließlich bauen.