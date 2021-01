HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz/CDU

Merz ist ein schlechter Verlierer. Er zeigt Emotionen erst dann, wenn es um ihn geht. Er wäre kein guter CDU-Chef in dem Sinne, dass die CDU Volkspartei sein will - statt Programmpartei. Und er wäre ein unfähiger Kanzler, wenn es darum geht, eine Koalition zu führen, verschiedene, teils gegensätzliche, Interessen so zu vereinen, dass alle Seiten ihr Gesicht wahren. Merz kann das nicht. Obwohl: Er könnte vielleicht schon. Er will das aber nicht. Insofern war auch seine Rede sehr ehrlich, als er von Zumutungen für sich und die ganze Partei sprach, sollte er gewählt werden. Dass die erste Zumutung auf eine sehr heuchlerische Art via Twitter daherkam, werden ihm seine (südwestdeutschen) Anhänger sicherlich verzeihen: Kein Parteiamt im Präsidium, angeblich, um keiner Frau etwas wegzunehmen. Aber sofort Minister? Natürlich weiß Merz, dass so viel Hochmut auf keine Gegenliebe stößt. Aber er macht damit seinen Gestaltungsanspruch in der CDU geltend - auch ohne Amt./al/DP/zb