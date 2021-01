Live-Streaming-Sender kommen zusammen, um Resilienz und Kreativität bei der BIGO Awards Gala 2021 zu feiern

SINGAPUR, 18. Januar 2021 /PRNewswire/ -- BIGO Technology (BIGO), das Unternehmen, das für beliebte New-Age-Kommunikationsplattformen wie Bigo Live (Live-Streaming) und Likee (Kurzvideos) verantwortlich ist, veranstaltet am 21. Januar um 20 Uhr (GTM+8) seine zweite jährliche BIGO-Awards-Gala, um die Widerstandsfähigkeit seiner Broadcasting-Community im vergangenen Jahr zu feiern. Die Veranstaltung findet über den Bigo Live eigenen Musik-Livehouse-Kanal (Bigo ID: music) statt, auf dem Dutzende von Sendern ausgezeichnet werden. </210 Das diesjährige Thema lautet „Connecting the World", daher hat BIGO das Event speziell entwickelt, um die führenden Streamer der Plattform aus der ganzen Welt dafür zu ehren, wie weit sie in einem so turbulenten Jahr gekommen sind.

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die diesjährige Veranstaltung komplett virtuell ist, plant BIGO, sie mit Eröffnungsworten von niemand Geringerem als Bigo Lives eigenem virtuellen Maskottchen DINO zu eröffnen, um die Party in Gang zu bringen. Mehr als 72 Familien, die durch Gruppen von Nutzern innerhalb der Bigo Live App gebildet werden, und 78 Sender werden bei der jährlichen Gala geehrt, wobei BIGO plant, den Erfolg jeder einzelnen Person im Laufe des Jahres hervorzuheben. Die vier Kategorien der Preisträger sind „Top Regional Broadcaster", „Top Regional Family", „Top Global Broadcaster" und „Top Global Family"; sie kennzeichnen die Besten der Besten sowohl in den einzelnen Regionen als auch weltweit. Die in diesem Jahr ausgewählten Sender kommen aus 150 verschiedenen Ländern und Regionen der Welt.

„COVID-19 hat uns dazu gezwungen, uns physisch von den Menschen zu entfernen, die wir am meisten lieben, und die große Mehrheit der Veranstaltungen hat sich in einen virtuellen Rahmen verlagert, was dazu geführt hat, dass sich Live-Streaming als der beste Kanal herauskristallisiert hat, um Menschen aus der ganzen Welt zu verbinden und Erfahrungen in Echtzeit auszutauschen", sagte ein Sprecher von BIGO Technology. „Trotz der Pandemie haben die Nutzer von Bigo Live bewiesen, dass man nicht physisch zusammen sein muss, um sinnvolle Verbindungen aufzubauen. Wir sind sehr stolz darauf, wie unsere Nutzer sich in diesem schwierigen Jahr gegenseitig unterstützt haben, und freuen uns, den Einfluss zu feiern, den sie auf die Verbindung der Welt durch Live-Streaming haben. Und da die diesjährige Veranstaltung komplett virtuell ist, erwarten wir ein noch größeres Publikum als im letzten Jahr."