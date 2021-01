FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. Januar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/20

07:30 DEU: Hypoport, Jahreszahlen

08:00 ESP: Repsol, Q4 Umsatz

12:15 GBR: RSA Insurance Group, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 GBR: Rio Tinto, Operation Report 2020



FRA: Stellantis - Erster Handelstag in Mailand und Paris, in New York ab 19.1.21