Erweiterung des Plattform- und Produktangebots: YOC greift nun auch auf den Werbemarkt innerhalb mobiler Applikationen zu



Berlin, 18. Januar 2021- Seit dem Jahresbeginn ermöglicht das Technologie-Unternehmen YOC den programmatischen Handel von High-impact Werbeformaten über die unternehmenseigene Supply Side Plattform (SSP) VIS.X nunmehr nicht nur im Mobile Web, sondern auch in mobilen Applikationen. Dadurch erweitert das Unternehmen sein Plattform- und Produktangebot und differenziert sich deutlich vom Wettbewerb.



Mit dem Launch des VIS.X Software Development Kit (SDK) greift das Unternehmen auf einen neuen Markt im In-App Bereich zu, sodass das Handelsvolumen auf der VIS.X Plattform sukzessive enorm gesteigert werden wird.



Zusätzlich wartet das VIS.X SDK mit einer technologischen Innovation auf: Die durch YOC entwickelte Universal Ad Unit, ein Feature des VIS.X SDK, ermöglicht alle denkbaren Werbeformate in einer einzigen Platzierung innerhalb einer mobilen Applikation zu kombinieren und dadurch die Wertschöpfung nachhaltig zu optimieren. Evgenij Tovba, CTO von YOC erläutert dazu: "Dieser Software-Ansatz baut unmittelbar auf unserer VIS.X Plattform auf und ermöglicht unseren Partnern mit nur einer einzigen technischen Integration die Maximierung der Werbeerlöse für ihre Apps."

Dirk Kraus, CEO der YOC AG: "Kaum ein anderes SDK ist in der Lage, High-impact Formate vollautomatisiert zu handeln. Durch diesen technologischen Meilenstein haben wir uns einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil im programmatischen Mediahandel erschaffen und unterstreichen unsere Positionierung als innovativer Mobile Ad Tech Player."

Über YOC



YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X(R), ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X(R) und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X(R). Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in Düsseldorf, Hamburg, Madrid, Wien und Warschau. Weitere Informationen zur YOC-Gruppe und unseren Produkten finden Sie unter yoc.com.



Kontakt



YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.de

www.yoc.com



