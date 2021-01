---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



Spezialfonds Encavis Infrastructure II (EIF II) erreicht maximales Zielvolumen



* Mittelzufluss von insgesamt 480 Millionen Euro Eigenkapital

* Fonds ist geschlossen, mehr als 50 Kreditinstitute sind investiert

Neubiberg, 18. Januar 2021 - Die Encavis Asset Management AG (Encavis AM), Tochter des im SDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV), verzeichnet eine immer stärkere Nachfrage institutioneller Anleger nach Investitionen in Anlagen für Erneuerbare Energien. Der exklusiv von der Bayern LB vertriebene Banken-Spezialfonds EIF II nahm am 30. Dezember 2020 die letzten Zeichnungsscheine entgegen. Damit ist einer der größten Erneuerbaren-Energien-Fonds Deutschlands mit insgesamt mehr als 50 investierten Kreditinstituten nun geschlossen.



Der von HANSAINVEST LUX S.A. administrierte Fonds weist nach diesem Platzierungserfolg ein Eigenkapital von 480 Millionen Euro aus. Die Encavis Asset Management AG ist mit dem Portfolio-Aufbau und der Betriebsführung der Kraftwerke beauftragt. Bisher konnten Wind- und Solarparks in den Euro-Märkten Deutschland, Niederlande, Finnland und Frankreich realisiert werden. Die derzeit installierte Gesamtnennleistung des Fonds von mehr als 350 Megawatt spart bereits heute jedes Jahr knapp 190.000 Tonnen klimaschädlicher CO2-Emissionen ein. Insgesamt wird mit diesem Spezialfonds für Banken und Sparkassen ein Investitionsvolumen in Wind- und Solarparks von deutlich mehr als 1 Milliarde Euro realisiert werden können.

"Die Investoren schätzen die Bereitstellung klar definierter Unterlagen für den speziellen Investitionsprozess von Kreditinstituten und zur regulatorischen Abbildung unter MaRisk sowie die Einbeziehung der Banken-Verbände durch die BayernLB. Das institutionelle Interesse für Erneuerbare-Energien-Fonds ist unverändert hoch und es wird mit Hochdruck an einem Nachfolgefonds gearbeitet. Wir freuen uns, dass uns Encavis für diesen Vertrieb weiterhin das Vertrauen schenkt", so das BayernLB-Alternative Investments-Vertriebsteam.