Hypoport SE: Deutliche Marktanteilsgewinne auch im Geschäftsjahr 2020



- Transaktionsvolumen auf Europace-Plattform in 2020 rund 32% über Vorjahr

- Genossenschaftsbanken mit 82% Steigerung weiterhin am stärksten wachsende Nutzergruppe. Sparkassen bei +35%

- Dr. Klein Privatkunden mit +24% über dem Wachstum der letzten Geschäftsjahre

- Volumen der über Bewertungsplattform Value AG unterstützter Wohnimmobilientransaktionen steigt um 36%



Berlin, 18. Januar 2021: Die operativen Kennzahlen der transaktionsbasierten Geschäftsmodelle der Hypoport-Gruppe für den privaten Wohnimmobilienerwerb stiegen zwischen 25% und 80% und damit deutlich stärker als das Marktumfeld. Dieses starke Wachstum verdeutlicht die Robustheit der digitalen Plattformgeschäftsmodelle der Hypoport-Gruppe innerhalb der Corona-bedingt angespannten allgemeinen konjunkturellen Lage in Deutschland.

Im Segment Kreditplattform erhöhte Europace, größter B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deutschland, im Geschäftsjahr 2020 sein Transaktionsvolumen* um 32% auf 90 Mrd. Euro. Das Transaktionsvolumen pro Vertriebstag** betrug 352 Mio. Euro. In der mit Abstand größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung wurde das Transaktionsvolumen um 36% auf 73 Mrd. Euro gesteigert. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen erhöhte sich um 21% auf 13 Mrd. Euro. Das Volumen der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit blieb in einem stark rückläufigen Gesamtmarkt stabil.

FINMAS, der Teilmarktplatz für Institute des Sparkassen-Sektors, erhöhte sein Transaktionsvolumen in 2020 um 35% auf über 8 Mrd. Euro. Institute des genossenschaftlichen Bankensektors vermittelten durch Nutzung des für sie konzipierten Teilmarktplatzes GENOPACE ebenfalls ein Volumen von über 8 Mrd. Euro, was einer Steigerung von 82% entspricht. Im vierten Quartal 2020 lag das Transaktionsvolumen des genossenschaftlichen Sektors sogar erstmalig über dem der Sparkassengruppe.