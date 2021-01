Essen (ots) - Tengelmann-Miteigentümer Georg Haub hat überraschend seinen Antragauf Todeserklärung seines verschollenen Bruders Karl-Erivan Haub zurückgezogen.Das bestätigte das Amtsgericht Köln der in Essen erscheinenden WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Montagsausgabe). Das Verfahren zur Todeserklärung gehtdem Sprecher zufolge aber dennoch weiter. " (https://www.waz.de/wirtschaft/wirtschaft-in-nrw/brueder-wollen-karl-erivan-haub-fuer-tot-erklaeren-lassen-id230623958.html) Die Anträge von Christian Haub und der Unternehmensgruppe Tengelmannwerden aufrechterhalten", sagte Amtsrichter Maurits Steinebach. Zu den Gründenfür den Rückzieher von Georg Haub wollte sich der Sprecher nicht äußern.Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub gilt seit dem 7. April 2018 als verschollen,nachdem er von einer Bergtour nicht zurückgekehrt war. Gegen den Willen seinerFamilie hatten die Brüder und der Mülheimer Handelskonzern im Oktober 2020Anträge auf Todeserklärung gestellt. Die Staatsanwaltschaft Köln, die von sichaus die Todeserklärung ins Rollen bringen könnte, will sich den Anträgen nichtanschließen. "Die Staatsanwaltschaft hat von ihrem Antragsrecht nach Paragraph16 Verschollenheitsgesetz keinen Gebrauch gemacht und beabsichtigt auch nicht,dies zu tun", sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer der WAZ.Die Staatsanwaltschaft kann von sich aus tätig werden, wenn die Todeserklärungeines Verschollenen im öffentlichen Interesse steht. Sollte Karl-Erivan Haub fürtot erklärt werden, erben seine Kinder Viktoria und Erivan dessen Anteile an derTengelmann-Gruppe. Dabei könnten dem deutschen Staat bis zu 450 Millionen EuroErbschaftssteuer zufließen. Sollte Haub noch leben, wofür es keine Beweise gibt,könnte ihm Betrug insbesondere zu Lasten seiner eigenen Firma vorgeworfenwerden.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/4814363OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung