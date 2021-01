DGAP-News 777 Capital Partners AG startete erfolgreich in 2020 und erwarb Projekte im Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro in Berlin-Mitte und in der Nähe von Nürnberg Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 18.01.2021, 07:00 | 50 | 0 | 0 18.01.2021, 07:00 | DGAP-News: 777 Capital Partners AG / Schlagwort(e): Immobilien

777 Capital Partners AG startete erfolgreich in 2020 und erwarb Projekte im Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro in Berlin-Mitte und in der Nähe von Nürnberg



18.01.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



777 Capital Partners AG startete erfolgreich in 2020 und erwarb Projekte im Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro in Berlin-Mitte und in der Nähe von Nürnberg Attraktive Micro-Living Projektentwicklung in Berlin-Mitte mit vorliegender Baugenehmigung

Entwicklung eines Nahversorgungszentrums mit gut diversifiziertem Mietermix nahe Nürnberg mit vorliegender Baugenehmigung Baar-Zug (Schweiz), 18. Januar 2021. 777 Capital Partners AG (www.777capital.com), eine neu gegründete Investment-Boutique für innovative, nachhaltige und rentable Immobilien-Investments, hat die Akquisition ihrer ersten beiden Projektentwicklungen erfolgreich abgeschlossen. Der Wert der Objekte in Berlin-Mitte und im Großraum Nürnberg erreicht 100 Millionen Euro. Die Objekte boten deutliches Wertsteigerungspotenzial und unterstreichen die Ambitionen des jungen Unternehmens. 777 Capital Partners wurde erst kürzlich von Ralph Winter und Thomas Landschreiber gegründet und fokussiert sich auf off-market und opportunistische Transaktionen in den Segmenten 'Innovatives Wohnen' und 'Gewerbeimmobilien'.



Projektentwicklung von Micro-Apartments in Berlin-Mitte

Das erste Projekt ist eine innovative Micro-Living Wohnentwicklung, mit einer Fläche von ca. 5.700 Quadratmetern in sehr attraktiver Lage Berlins. Das Objekt verfügt über Gemeinschaftsflächen, die den Mietern als Live & Work-Konzept zur Verfügung gestellt werden. Die Baugenehmigung für die Projektentwicklung mit einem Volumen von rund 65 Millionen Euro liegt bereits vor. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant. Es wurde bereits ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren für eine Kindertagesstätte mit der Stadt Berlin abgeschlossen. Seite 2 ► Seite 1 von 2



