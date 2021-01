Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bedminster, N.j. (ots/PRNewswire) - Jubilant Therapeutics Inc.(https://www.jubilanttx.com/) , ein Biopharma-Unternehmen, das kleineMolekülmodulatoren entwickelt, um medizinische Bedürfnisse in der Onkologie undbei Autoimmunkrankheiten zu erfüllen, hat heute seine Zusammenarbeit mit demWistar Institute (https://wistar.org/) , einem international führendenUnternehmen in der biomedizinischen Forschung, bekannt gegeben. Ziel ist es, dieFähigkeit von Peptidyl-Arginin-Deiminase-4 (PAD4)-Inhibitoren, die von JubilantTherapeutics bereitgestellt werden, zu bewerten, um die Bildung von neutrophilenextrazellulären Fallen (NET) im Zusammenhang mit COVID-19-verwandtenZytokinstürmen zu blockieren.PAD4 ist ein Enzym, das die Umwandlung von Arginin in Citrullin in Proteinen,einschließlich Histonen, katalysiert und das in Neutrophilen stark exprimiertist. Die Histon-Citrullinierung wurde in die Bildung von neutrophilenextrazellulären Fallen (NET) einbezogen, und es gibt immer mehr Hinweise darauf,dass die NETs mit der Schwere des Verlaufs von COVID-19 zusammenhängen könnten,da ihre Bildung auf ein proinflammatorisches Zytokin-Freisetzungs Syndrom (CRS)oder auf Zytokinstürme zurückzuführen ist, hervorgerufen durch die körpereigeneImmunantwort auf das SARS-CoV-2-Virus. Zytokinstürme sind an der Entwicklung desakuten Atemnotsyndroms (ARDS) beteiligt, das die häufigste Todesursache beiCOVID-19-Patienten darstellt."Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit dem renommierten WistarInstitute bekannt zu geben", so Syed Kazmi, Präsident und Chief ExecutiveOfficer von Jubilant Therapeutics. "Selbst wenn die Impfungen gegen COVID-19starten, ist klar, dass die Auswirkungen noch einige Zeit spürbar sein werdenund die Notwendigkeit, die Zahl der Todesopfer zu senken, weiterhin vonentscheidender Bedeutung ist. Auch abgesehen von COVID-19 wird die Erforschungdes Potenzials von PAD4-Inhibitoren zur Bekämpfung von anomalen NET-Bildungenaufgrund ihrer Rolle bei der Pathogenese vieler Erkrankungen, neben denVirusinfektionen, von großer Bedeutung sein.""Diese Partnerschaft mit Jubilant Therapeutics wird unsere umfassendenForschungsbemühungen zur Suche nach Therapeutika zur Verringerung vonZytokinstürmen und zur Verringerung der COVID-19-Symptome weiter vorantreiben",so Yulia Nefedova, Dr. med., außerordentliche Professorin im Programm fürImmunologie, Mikroumgebung und Metastasierung am Wistar-Institut. "Wir hoffen,dass die Inhibitoren von Jubilant Therapeutics die NET-Bildung zu diesem Zweckerfolgreich blockieren werden."