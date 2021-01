Compleo bestätigt dynamischen Wachstumskurs

Über 100% Umsatzsteigerung 2020 | Einführung weiterer Produktneuheiten in 2021 geplant | 5.100 qm zusätzliche Produktionsfläche angemietet | Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses auch 2021 erwartet

Dortmund, 18. Januar 2021 - Compleo Charging Solutions AG, ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen hat Compleo das Wachstumstempo auch im vierten Quartal 2020 fortgesetzt und mit einer Verdopplung des Gesamtjahresumsatzes gegenüber dem Vorjahr das Wachstumsziel für 2020 erreicht. Maßgeblich für diese sehr positive Entwicklung waren unter anderem die im ersten Quartal 2020 neu eingeführten Ladestationen der Cito-Reihe. Die Cito-Ladesäulen wurden speziell für die Anforderungen von Logistik- und Unternehmensflotten sowie Autohäusern entwickelt und zeichnen sich durch ein effizientes und skalierbares Lastmanagement aus.

Georg Griesemann, Co-CEO bei Compleo, zeigt sich zufrieden: "2020 war ein sehr gutes Jahr für Compleo und wir konnten die Dynamik am Markt für uns nutzen. Unseren Umsatz haben wir mit über 31 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Wir wollen in Europa ein führender Anbieter für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge sein und werden entsprechend auch 2021 unsere Wachstumsstrategie weiter konsequent umsetzen. Für unsere operative Entwicklung im laufenden Jahr sind wir daher sehr optimistisch. Das Geschäft mit unseren bestehenden AC- und DC-Lösungen werden wir in Deutschland und insbesondere im europäischen Ausland weiter ausbauen. Darüber hinaus haben wir aber auch wieder eine gut gefüllte Pipeline mit innovativen Produktneuheiten, die wir 2021 in den Markt einführen werden."