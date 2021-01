^ DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung Media and Games Invest unterzeichnet Vertrag über Erwerb des US- Spieleentwicklers KingsIsle und erhöht Group-EBITDA um ca. 60%. Zur Finanzierung hat Oaktree eine Kapitalerhöhung über EUR 25 Mio. zugesagt und hält künftig ca. 9% der MGI-Aktien

18.01.2021 / 07:49

* Die Transaktion ist für MGI transformativ, da sie die Größe und Rentabilität der MGI-Gruppe erheblich steigert, indem sie auf Pro-forma-Basis das Konzern-EBITDA um rund 60% erhöht (YTD Q3 2020)

* Die Umsatzprognose von KingsIsle für 2021 liegt bei USD 32 Mio. mit einem erwarteten bereinigten EBITDA von USD 21 Mio., was einer hohen EBITDA-Marge von 68% entspricht



* Der feste Kaufpreis beträgt USD 126 Mio. plus bis zu USD 84 Mio. an Earn-Outs. Dies entspricht einem EV/EBITDA-Multiple von 6,0x für die feste Komponente



* Oaktree Capital wird ein Minderheits-Ankerinvestor mit rund 9%, einem Investitionshorizont von 3 bis 5 Jahren, und unterstützt die Finanzierung der Transaktion durch eine Kapitalerhöhung von EUR 25 Mio

* Die KingsIsle-Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Buy-and-Build-Strategie von MGI, die sich nun auch auf größere und EBITDA-positive Ziele ausrichtet



Media and Games Invest ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), hat eine Vereinbarung mit den Aktionären von KingsIsle Entertainment Inc. ("KingsIsle") über den Erwerb von 100 Prozent der Aktien von KingsIsle (die "Transaktion") geschlossen. KingsIsle, mit Sitz in Austin, Texas (USA), ist ein führender Spieleentwickler und Publisher. Die vollständig im Besitz von KingsIsle befindlichen Massive-Multiplayer-Games Wizard101 und Pirate101 verfügen über sehr treue Communities und damit auch über sehr nachhaltige Umsätze.