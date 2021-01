Ein Blick auf den langfristigen Chartverlauf bei Baumwoll-Future offenbart ein markantes Verlaufshoch bei 98,14 US-Cents aus 2018, anschließend schwenkte der Future in einen Abwärtstrend ein. Die anschließende Abwärtsbewegung endete nur knapp vor dem Tiefpunkt aus Anfang 2016, womit ein Doppelboden auf mittelfristige Basis aufgestellt werden konnte. Die seit März andauernde Rallye führte sogar bereits überdies 61,8 % Fibonacci-Retracement und somit die maximale Korrekturmarke der vorausgegangenen Abwärtsbewegung. Das bedeutet im Umkehrschluss weiter steigende Notierungen, ein Rücklauf zurück an die Hochs aus 2018 erscheint sehr wahrscheinlich. Allerdings sollten Investoren auch mit etwaigen Rücksetzern rechnen.

Pullback einplanen!

Obwohl die letzte große Hürde am 61,8 % Fibo bereits genommen werden konnte, sind baldige Ausschläge zur Unterseite nicht auszuschließen. Diese könnten genau an dieser Stelle enden, wenn nicht, findet der Baumwoll-Future im Bereich von 72,45 US-Cents eine weitere starke Unterstützung vor. Das wäre ein zweites potenzielles Kaufniveau mit einem Ziel an den 2018´er Hochs von 98,14 US-Cents. Wo auch immer der Turnaround beim Baumwoll-Future im Falle einer Korrektur einsetzen sollte, können sich Investoren das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFV2C2 näher ansehen. Bleibt jedoch der Pullback allem Zweifel zum Trotz aus, könnte sogar ein direkter Durchmarsch an die Höchststände aus 2018 vollzogen werden. Allerdings erscheint dies aufgrund der Dauer der laufenden Rallye weniger wahrscheinlich.