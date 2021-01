Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und Ihren Instinkt. Verlassen Sie sich nicht (nur) auf den Rat Ihres Bankberaters.

Gold , die Lateiner bezeichneten es als Aurum, wodurch es sein chemisches Elementsymbol Au bekam, ist nicht einfach nur ein Metall zur Schmuck- oder Münzherstellung. Es ist viel, viel mehr. Es wurden Kriege aufgrund des glänzenden Metalls geführt, ja sogar ganze Völker ausgerottet. Es gab und gibt immer noch das Wort „ Goldgier “. Das Metall mit der Ordnungszahl 79 im Periodensystem der Elemente, fasziniert die Menschen schon seit Jahrtausenden. Schon im Alten Testament wurde es neben Weihrauch und Myrrhe als besonders wertvolles Geschenk dargeboten. Totenmasken im alten Ägypten waren aus Gold, die Inkas schufen Götterkunstwerke aus Gold, Die Israeliten beteten laut den Aufzeichnungen der Tora das Goldene Kalb an. Wir verbinden besonders wertvolle Dinge gerne mit Gold. Warum ist das so? Gold ist rar. Der Anteil an der Erdkruste beträgt in etwa nur 4 Gramm pro 1.000.000 kg. Heutzutage wird Gold vor allem in China abgebaut. Weitere wichtige Goldvorkommen gibt es auch in Australien, Russland, USA, Südamerika, Südafrika und Kanada. Wir könnten jetzt noch weiter ausschweifend über das besondere Metall berichte, über dessen Eigenschaften, etc. Wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, dass Gold durch seine Knappheit schon immer sehr begehrt war. Es dient den Menschen als „sicherer Hafen“, als Inflationsschutz. Wenn alles – da ganze Papiergeld - nichts mehr wert ist, Gold behält immer einen Wert. So lässt sich auch einen Teil des Erfolgs der Kryptowährungen , wie z. B. des Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero , usw. erklären. Wenn dies auch nicht direkt vergleichbar ist. Die maximale Menge an auszugebenden Bitcoins ist im vorhinein begrenzt worden. Dies führt auch zu einer „künstlichen, vorhersehbaren Verknappung.

Kommen wir nun auf Gold zurück.

Wenn man das ganze jemals auf der Erde geförderte Gold zusammenpacken würde und zu einem Würfel formt, so hat dieser nur eine Kantenlänge von rund 21 Metern.

21 X 21 X 21 Meter. Das ist für unsere Vorstellung nicht viel – es ist überschaubar.

Fast die Hälfte hiervon entfällt auf Schmuck. Einen weiteren großen Anteil machen Münzen und Barren aus. Dann kommt schon das bei den Zentralbanken gelagerte Gold.

Viel von dem Gold ist in „festen Händen“ und wird als Absicherungszweck für „schlechte Zeiten“ verwahrt.

Trifft nun das noch verfügbare Gold auf eine höhere Nachfrage, so kann sich jeder selbst ausmalen, was mit den Preisen für Gold passieren wird.



Wenn wir aufgrund der Charttechnik von Gold von einem intakten, mehrjährigen Aufwärtstrend sprechen, so dürfte jeder noch der gleichen Meinung sein. Am Chartbild erkennbar sind die verschiedenen Trendkanäle und somit auch Unterstützungs- und Widerstandsbereiche. Eine Fibonacci-Projektion lässt ein 1. Kursziel für Gold im Bereich von 2.700 USD für absolut möglich erscheinen. Dies wäre die konsequente Fortführung einer 2. Welle des 2016 begonnenen Aufwärtsmuster ausgehend von knapp über 1.000 USD je Unze.



Wir können uns aber auch eine ultimative 3. Aufwärtswelle vorstellen, die Gold dann in Regionen um 5.000 – 6.000 USD bewegen würde. Dies ist bei Rohstoffen gar nicht so unwahrscheinlich, wie man vielleicht denkt. Hier sei nur als Beispiel einer fulminanten Rallye der Preis von Rhodium genannt.

Wenn wir also von einem deutlich steigenden Preis von Gold in den kommenden Monaten/ Jahren ausgehen, was wäre dann die logische Schlussfolgerung, um daran zu partizipieren?

Ganz einfach: Physisches Gold kaufen. Dieses sollte nicht registriert sein, denn wenn es tatsächlich mal zu einem Global-Currency-Reset kommt, so könnte der Goldbesitz entweder verboten werden (dies gab es in der Geschichte schon einmal), oder aber es droht zumindest die Gefahr einer hohen Lastenausgleichsabgabe (auch dies gab es geschichtlich schon einmal).

Von daher lohnt es sich u. E. nach nicht, synthetischen Goldprodukte zu kaufen – lieber physisch und unregistriert.

Wenn man von einem steigenden Goldpreis ausgeht und noch etwas spekulativer an die Sache herangehen möchte, so kann man auch durchaus in Erwägung ziehen, die Aktien der großen Goldproduzenten, wie Newmont Mining, Barrick Gold, Newcrest Mining, Agnico-Eagle, Kirkland Lake, AngloGold Ashanti oder Kinross Gold zu kaufen. Diese sind z. B. über Broker, wie Smartbroker handelbar.

Hier setzt dann der Goldhebel an, denn durch einen steigenden Goldpreis hebeln die Gesellschaften ihre zu erwartenden Gewinne teils signifikant. Dies sollte sich dann in hohen Kurssteigerungen widerspiegeln.

Es geht aber noch spekulativer. Hier seien zunächst die kleineren oder angehenden Goldproduzenten zu nennen. Hier bestehen für den Investor aber auch schon höhere Risiken.

Selbst davon gibt es aber noch eine Steigerung: Die Goldexplorer. Das sind die Firmen, die nach Goldvorkommen suchen/ bohren oder bestehende Liegenschaften explorieren möchten.

Hier ist natürlich der größte Hebel zu sehen, denn wenn hier unerwartet große Menge gefunden werden, am besten noch mit hohen Goldgehalten, die einfach zu fördern wären, dann geht der Kurs aber, wie eine Rakete. Hier winken dann durchaus mehrere 100, bis hin sogar zu mehreren 1.000 Prozent Kursgewinne.

Wenn der Erfolg allerdings ausbleibt, kann so ein Investment auch schon mal zu sehr schmerzhaften Kursverlusten führen.

Egal wie sie sich auch entscheiden.

Gold oder auch Goldaktien gehören unserer Meinung nach in ein gut diversifiziertes Depot.

Mehr zu „krisensicheren Investitionen“ und alternative Anlagemodelle, erfahren Sie auch über uns.

Herzichst Ihr

Sascha Müller

(Geschäftsführer, MSA-Systems)

Ersteller der Analyse: Sascha Müller (Geschäftsführer, MSA-Systems) Risk Disclaimer Empfehlungen sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, sowie für Vermögensschäden wird keinerlei Haftung übernommen. Die Ergebnisse des Backtesting der einzelnen Handelssysteme beruhen auf Daten- und Zeitreihen, die nicht in die Zukunft projiziert werden können. Daher ist es auch in keinem Fall möglich eine Aussage über künftige Gewinne zu treffen. Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Es ist immer ein Totalverlust sowie darüber hinaus im Extremfall noch weitere Verluste mit einer Nachschusspflicht möglich. MSA-Systems, bzw. deren Mitarbeiter übernehmen daher keine Haftung für Vermögensschäden. Die vertragsgegenständlichen Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen und stellen keinen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Jegliche Haftung des Anbieters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit oder Qualität der vertragsgegenständlichen Inhalte oder deren erfolgreicher Nutzung im Geschäftsverkehr ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Inhalte auf den Anbieter angebotenen Internetseiten oder deren Verbreitung durch sog. Hyperlinks. Dies bezieht sich auch auf alle Informationen und Produkte, die vom Kunden aufgrund einer Anzeige oder eines anderen Angebots gekauft oder erworben wurden, die Sie auf den vom Anbieter angebotenen Seiten gesehen haben oder das vom Anbieter verbreitet wird. Alle Börsengeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Verluste des eingesetzten Kapitals können nicht ausgeschlossen werden. Das Online-Produkt richtet sich ausdrücklich an Personen, die im Umgang mit Börsengeschäften erfahren sind. Der Abonnent sollte die von den Banken und Sparkassen herausgegebene Informationsschrift "Basisinformationen für Wertpapier-Vermögensanlagen" sorgfältig gelesen und verstanden haben. Der Kunde nutzt sämtliche Produkte und Informationen auf eigenes Risiko und kann den Anbieter nicht für Fehler oder Verzögerungen bei der Lieferung der Inhalte oder für Entscheidungen haftbar machen. Für Störungen innerhalb des Internets, beim Zustellen der E-Mail, und für fehlerhaft übermittelte Empfänger E-Mail Adressen wird keine Haftung übernommen. Der Kunde stellt dem Anbieter von jeglicher Haftung für den Inhalt frei. Herausgeber und Mitarbeiter von MSA-Systems sind nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung, oder die Unterlassung der Verwendung aus den in den Veröffentlichungen enthaltenen Ansichten und Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten, und übernimmt keine Garantie dafür, dass der erwartete Gewinn oder die genannten Renditen erreicht werden. Herausgeber und Mitarbeiter von MSA-Systems sind keine professionellen Investitionsberater. Die Inhalte von msa-systems.com dürfen weder direkt noch indirekt in Großbritannien, den USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder veröffentlicht werden. Die Verteilung der Handelssignale der Handelssysteme von MSA-Systems und die darin enthaltenen Informationen in andere Gerichtsbarkeiten, können durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jedes Versäumnis, diese Beschränkung zu beachten, kann eine Verletzung der US-amerikanischen oder kanadischen Wertpapiergesetze oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Hinweis auf Interessenskonflikte nach §34b WpHG Mitarbeiter von MSA-Systems oder nahe stehende Dritte können Positionen in den analysierten und vorgestellten Anlagen (Futures, Währungspaaren oder Aktien) eingegangen sein. Eingegangene Positionen dürfen nach dem Eingehen von Mitarbeitern zu jeder Zeit uneingeschränkt gehandelt (gekauft und verkauft) werden. Der Ersteller hält aktuell keine Aktienpositionen der obigen Unternehmen.





Ersteller der Analyse: Sascha Müller (Geschäftsführer, MSA-Systems) Risk Disclaimer Empfehlungen sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, sowie für Vermögensschäden wird keinerlei Haftung übernommen. Die Ergebnisse des Backtesting der einzelnen Handelssysteme beruhen auf Daten- und Zeitreihen, die nicht in die Zukunft projiziert werden können. Daher ist es auch in keinem Fall möglich eine Aussage über künftige Gewinne zu treffen. Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Es ist immer ein Totalverlust sowie darüber hinaus im Extremfall noch weitere Verluste mit einer Nachschusspflicht möglich. MSA-Systems, bzw. deren Mitarbeiter übernehmen daher keine Haftung für Vermögensschäden. Die vertragsgegenständlichen Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen und stellen keinen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Jegliche Haftung des Anbieters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit oder Qualität der vertragsgegenständlichen Inhalte oder deren erfolgreicher Nutzung im Geschäftsverkehr ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Inhalte auf den Anbieter angebotenen Internetseiten oder deren Verbreitung durch sog. Hyperlinks. Dies bezieht sich auch auf alle Informationen und Produkte, die vom Kunden aufgrund einer Anzeige oder eines anderen Angebots gekauft oder erworben wurden, die Sie auf den vom Anbieter angebotenen Seiten gesehen haben oder das vom Anbieter verbreitet wird. Alle Börsengeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Verluste des eingesetzten Kapitals können nicht ausgeschlossen werden. Das Online-Produkt richtet sich ausdrücklich an Personen, die im Umgang mit Börsengeschäften erfahren sind. Der Abonnent sollte die von den Banken und Sparkassen herausgegebene Informationsschrift “Basisinformationen für Wertpapier-Vermögensanlagen” sorgfältig gelesen und verstanden haben. Der Kunde nutzt sämtliche Produkte und Informationen auf eigenes Risiko und kann den Anbieter nicht für Fehler oder Verzögerungen bei der Lieferung der Inhalte oder für Entscheidungen haftbar machen. Für Störungen innerhalb des Internets, beim Zustellen der E-Mail, und für fehlerhaft übermittelte Empfänger E-Mail Adressen wird keine Haftung übernommen. Der Kunde stellt dem Anbieter von jeglicher Haftung für den Inhalt frei. Herausgeber und Mitarbeiter von MSA-Systems sind nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung, oder die Unterlassung der Verwendung aus den in den Veröffentlichungen enthaltenen Ansichten und Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten, und übernimmt keine Garantie dafür, dass der erwartete Gewinn oder die genannten Renditen erreicht werden. Herausgeber und Mitarbeiter von MSA-Systems sind keine professionellen Investitionsberater. Die Inhalte von msa-systems.com dürfen weder direkt noch indirekt in Großbritannien, den USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder veröffentlicht werden. Die Verteilung der Handelssignale der Handelssysteme von MSA-Systems und die darin enthaltenen Informationen in andere Gerichtsbarkeiten, können durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jedes Versäumnis, diese Beschränkung zu beachten, kann eine Verletzung der US-amerikanischen oder kanadischen Wertpapiergesetze oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Hinweis auf Interessenskonflikte nach §34b WpHG Mitarbeiter von MSA-Systems oder nahe stehende Dritte können Positionen in den analysierten und vorgestellten Anlagen (Futures, Währungspaaren oder Aktien) eingegangen sein. Eingegangene Positionen dürfen nach dem Eingehen von Mitarbeitern zu jeder Zeit uneingeschränkt gehandelt (gekauft und verkauft) werden. Der Ersteller hält aktuell keine Aktienpositionen der obigen Unternehmen.