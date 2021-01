Newmont Mining – Gegenwehr der Käufer steigt

Papiere des US-Minenbetreibers Newmont Mining präsentieren sich seit gut zwei Wochen wieder von ihrer freundlichen Seite und haben am Donnerstag erneut an ihren kurzfristigen Abwärtstrend zugelegt. Sollte ein erfolgreicher Ausbruch darüber gelingen, würde dies sogar mit einem mittelfristigen Kaufsignal einhergehen.

Das letzte markante Hoch markierte Newmont Mining Ende 2011 bei 72,42 US-Dollar und schwenkte anschließend in einen bis Mitte 2015 andauernden Abwärtstrend ein. Nach einem Verlaufstief bei 15,39 US-Dollar wechselte die Richtung wieder, Newmont konnte bis Mitte 2020 erneut an seine Hochs aus 2011 zulegen. Mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber scheiterte der Wert vorerst, allerdings präsentiert sich die Abwärtsbewegung seit Sommer letzten Jahres in einer potenziell bullischen Flagge. Diese wurde bereits gegen Ende letzter Woche versucht aufgelöst zu werden, allerdings auch wieder ohne Erfolg. Dennoch macht sich eine gewisse Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer bemerkbar, die mit dem richtigen Impuls durchaus ein Kaufsignal aktivieren könnten.

Corona-Sorgen beherrschen das Geschehen

Um ein reguläres Kaufsignal mit einem vorläufigen Ziel an dem Dezemberhoch von 68,45 US-Dollar auszulösen, sollte die Aktie über 65,00 US-Dollar per Tagesschlusskurs zulegen. Darüber würden schließlich die Jahreshochs aus 2020 bei 72,22 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Marktteilnehmer rücken. Aber erst ein Ausbruch über die Höchststände aus 2011 dürfte den Knoten endgültig lösen und könnte infolgedessen Gewinne an 80,00 US-Dollar hervorrufen. Sollte weiterer Konsolidierungsbedarf bestehen, drohen unterhalb von 61,00 US-Dollar weitere Rücksetzer zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 58,07 US-Dollar. Sämtliche Notierungen unterhalb der Dezembertiefs von 56,55 US-Dollar dürften das Papier auf die Unterstützung aus dem Frühjahr 2020 bei 52,49 US-Dollar abwärts zwingen.

Widerstände: 63,67 / 64,20 / 65,00 / 66,51 / 68,45 / 69,81 US-Dollar

Unterstützungen: 61,41 / 59,89 / 58,86 / 58,07 / 56,55 / 54,09 US-Dollar

Newmont Mining in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2019 – 15.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US6516391066

Newmont Mining in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.01.2016 – 15.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US6516391066

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Newmont Mining für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Delta Letzter Bewertungstag Newmont HR10RP 0,66 65,00 0,52 15.12.2021 Newmont HR1QBD 0,24 72,50 0,32 16.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.01.2020; 08:36 Uhr

Put Optionsschein auf Newmont Mining für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Delta Letzter Bewertungstag Newmont HR2FEP 0,69 60,00 -0,38 15.12.2021 Newmont HR1QBF 0,34 50,00 -0,23 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.01.2020; 08:39 Uhr

