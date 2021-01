Gastgewerbeumsatz 2020 real voraussichtlich 38 % niedriger als 2019 / Gastgewerbeumsatz im November 2020 um 52,3 % gegenüber Vormonat gesunken

WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, November 2020 (vorläufige Ergebnisse)



-52,3 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



-52,2 % nominal zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



-67,9 % real zum Vorjahresmonat





-66,4 % nominal zum VorjahresmonatJahresergebnis 2020 (Schätzung)-38 % im Jahr 2020 gegenüber 2019 (real, vorläufig)-36 % im Jahr 2020 gegenüber 2019 (nominal, vorläufig)Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Jahr 2020 nach Schätzungen desStatistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) rund 38 % sowienominal (nicht preisbereinigt) rund 36 % weniger umgesetzt als im Jahr 2019.Diese Schätzungen berücksichtigen die Gastgewerbeumsätze für die Monate Januarbis November 2020, eine Schätzung für den vom verschärften Lockdown geprägtenMonat Dezember und den Revisionsbedarf bei den Ergebnissen für die Monate Märzbis einschließlich November 2020.Im November 2020 fiel der Gastgewerbeumsatz gegenüber Oktober 2020 nachKalender- und Saisonbereinigung real (preisbereinigt) um 52,3 % und nominal(nicht preisbereinigt) um 52,2 %. Der Umsatz lag damit real (kalender- undsaisonbereinigt) 67,4 % unter dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vorAusbruch der Corona-Pandemie in Deutschland. Das Gastgewerbe konnte damitaufgrund des neuerlichen Lockdowns die allmähliche Erholung der vorangegangenenMonate nicht fortsetzen.Auch der Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt die Auswirkungen des Lockdownsdeutlich: Gegenüber November 2019 war der Gastgewerbeumsatz im November 2020real 67,9 % und nominal 66,4 % geringer. Die Hotels und sonstigenBeherbergungsunternehmen erzielten im Vergleich zum November 2019 real 82,2 %niedrigere Umsätze. In der Gastronomie fiel der Umsatz gegenüber November 2019real um 60,1 %. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer imNovember 2020 um 45,1 % unter dem Wert des Vorjahresmonats.Methodische Hinweise:Schätzung der Jahresergebnisse: Die nominalen und realen Jahresumsätze 2020 imGastgewerbe sind durch zahlreiche Sonderentwicklungen aufgrund derCorona-Pandemie geprägt, sodass die Schätzungen mit größeren Unsicherheitenbehaftet sind als üblich. Sie berücksichtigen den voraussichtlichenRevisionsbedarf für die Berichtsmonate März bis einschließlich Dezember 2020 beiden Obergrenzen für die Veränderungsraten. Für die zu erwartenden nominalen undrealen Umsatzeinbußen im Dezember 2020 wurden die nominalen und realenVeränderungsraten April 2020 zu April 2019 als Untergrenzen und die nominalen