VSV/Kolba Erste mündliche Verhandlung zu Ischgl am 9.April in Wien Nachrichtenagentur: news aktuell | 18.01.2021, 10:15 | 47 | 0 | 0 18.01.2021, 10:15 | Wien (ots) - Bis dahin weitere 100 Amtshaftungsklagen anhängig



Der Verbraucherschutzverein (VSV) bringt dzt regelmäßig neue Amtshaftungsklagen

gegen die Republik Österreich ein. Das Versagen des Staates bei der Covid-19

Pandemie im Februar und März 2020 in Tirol führt zu Schadenersatz der

internationalen Opfer gegen den Staat.



Das zuständige Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien hat für Freitag den 9.

April 2021, 10.00 - 12.00 im Festsaal des OGH die erste mündliche Verhandlung

ausgeschrieben. Es geht um Schadenersatz für Hinterbliebene eines in Ischgl

infizierten und sodann verstorbenen österreichischen Top-Journalisten.





einzuberufen, hat dieser bis heute nicht reagiert.



"Diese Regierung und ihre Tiroler Freunde unterschätzen unsere Hartnäckigkeit.

Wir sind für jahrelange Verfahren gerüstet, ob die Marke Ischgl jahrelangen

Streit aushält muss Tirol beurteilen," sagt Peter Kolba, Obmann des VSV. "Wir

werden jedenfalls den Bundeskanzler Kurz, die Minister Nehammer und Anschober

sowie Landeshauptmann Platter in öffentlicher Verhandlung als Zeugen hören".



Pressekontakt:



Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +436602002437



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131938/4814405

OTS: Verbraucherschutzverein





