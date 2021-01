APA ots news: HDI LEBEN Studie: Corona-Krise macht Familie zum wichtigsten LEBENSWERT-Faktor - BILD

Die LEBENSWERT-Studie von HDI LEBEN ergab: Die Österreicher finden ihr Leben trotz Corona-Krise sehr LEBENSWERT. Auf einer Skala von null bis zehn lag der LEBENSWERT-Index 2020 bei 7,49.



Wien (APA-ots) - Die HDI Lebensversicherung AG erhob Ende 2020 zum zweiten Mal in Folge den LEBENSWERT-Index der österreichischen Bevölkerung. Im Rahmen der Studie wurden landesweit Menschen gefragt, was ihr Leben LEBENSWERT macht und welchen Stellenwert finanzielle Absicherung dabei hat. Michael Miskarik, Leiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, erklärt: "Die Corona-Zeit hat das Leben vieler Menschen nachhaltig beeinflusst, daher haben wir diesmal auch ermittelt, wie sich die Pandemie auf den LEBENSWERT der Menschen auswirkt."