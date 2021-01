Laumann Bis zum Wochenende Altenheime in NRW einmal durchgeimpft Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.01.2021, 10:22 | 24 | 0 | 0 18.01.2021, 10:22 | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bis zum Ende der Woche sollen alle Menschen in nordrhein-westfälischen Altenheimen, die sich dazu bereiterklärt haben, einmal durchgeimpft sein. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf an. Bislang seien in den Altenheimen rund 300 000 Menschen geimpft worden. Die Impfquote in den stationären Einrichtungen sei sehr zufriedenstellend, sagte Laumann./beg/DP/jha Diesen Artikel teilen

