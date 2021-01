Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) setzt ihre Expansion fort – EBIT Marge beeindruckende 48%, wegen “weniger Wind und Sonne” unwesentlich niedriger als im Vorjahresvergleich im Q3. Und in 2021 werden kräftige Steigerungen erwaretet zumindest beim EBITDA.

Auch wenn die Encavis Aktie gerade etwas vom Allzeithoch bei 25,55 EUR – gesehen in diesem Monat – zurückgekommen ist, so handelt sie doch in sehr hohen Kursregionen mit Kennzahlen eines Wachstumswertes. Abe rdas ist die Encavis derzeit auch – ein Wachstumswert im Nachhaltigkeitssektor. Derzeit möglicherweise überkauft und etwas heissgelaufen, aber mit beeindruckenden Margen und Wachstum.

Es sollte nicht vergessen werden, dass die Aktie nahe ihrem Allzeithoch handelt und Gewinnmitnahmen durchaus legitim und gesund für eine Aktie sind.Und die Tatsache eines Kursrückgangs ohne erkennbare Nachricht zeigt, wie dünn die Luft an einem Markt wird, der sehr gut gelaufen ist. Jedenfalls ist Encavis eine Aktie, die zeigt “mit Nachhaltigkeit” kann man mittel- und langfristig “gutes Geld ” verdienen. Und die gerade fertiggestellten spanischen Windparks mit über 500 MW und sehr guten wirtschaftlichen Eckdaten sind wohl erst der Anfang auf dem Weg der Encavis zum (noch größeren) Bestandshalter.

Nachfrageboom bei “Nachhaltigkeitsinvestments”

Und den zeigt eine Meldung von heute: Der von der Encavis Asset Management AG ), Tochter des Encavis AG, gemanagte und exklusiv von der Bayern LB vertriebene Banken-Spezialfonds EIF II nahm am 30. Dezember 2020 die letzten Zeichnungsscheine entgegen. Damit ist einer der größten Erneuerbaren-Energien-Fonds Deutschlands mit insgesamt mehr als 50 investierten Kreditinstituten nun geschlossen.