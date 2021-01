Klassische Zigarren und Zigarillos behaupten sich als Genussartikel / Leichter Anstieg bei Steuerzeichenbezug für Zigarren und Zigarillos laut Statistischem Bundesamt (FOTO)

Bonn (ots) - Das Statistische Bundesamt berichtet in seiner heutigen

Pressemitteilung über den Absatz von Tabakwaren im Kalenderjahr 2020. Demnach

ist bei Zigarren und Zigarillos ein leichter Anstieg von 3,7% auf ein Volumen

von 2,742 Mrd. Stück gegenüber 2,644 Mrd. Stück in 2019 zu verzeichnen.



Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie (BdZ), Bodo

Mehrlein, der die Interessen der mittelständisch strukturierten Hersteller,

Importeure und Vertreiber von Zigarren und Zigarillos in Deutschland vertritt,

ordnet die Zahlen der Versteuerungsstatistik für den Nischenmarkt ein:







Zigarilloprodukte, seit fünf Jahren einen stabilen bis leicht rückläufigen

Trend. In der Coronakrise haben Homeoffice und die Verschiebungen bei den

Ausgaben, der Konsumenten wie z.B. auch der Wegfall des Auslandsurlaubes zu

einer leicht erhöhten Nachfrage nach Zigarren geführt. Ebenfalls muss bei der

Bewertung des Anstieges 2020 berücksichtigt werden, dass dieser durch

statistische Sonderfaktoren bzw. Verschiebungen beeinflusst wurde, so hatte es

noch im Vorjahr einen starken Rückgang um 12,1% gegeben. Insgesamt dürfte der

tatsächliche Zuwachs - dies zeigen auch interne Statistiken des Verbandes -

somit wesentlich geringer ausgefallen sein als wie durch die

Versteuerungsstatistik abgebildet."



Wesentlich aussagestärker ist der langfristige Trend, der zeigt, dass diverse

fiskalpolitische Instrumente, insbesondere zwei Änderungen bei der

steuerrechtlichen Definition und die Einführung einer Mindeststeuer, dazu

geführt hatten, dass sich der Markt seit 2007 mehr als halbiert hat. Seither

behaupten sich diese Produkte in der Nische für anspruchsvolle Genießer.



Peter Wörmann, Vorsitzender des BdZ und selbst Zigarrenhersteller, beschreibt,

dass klassische Zigarren und Zigarillos überwiegend von männlichen Konsumenten

gehobenen Alters und nur gelegentlich geraucht werden. Weder gebe es bei diesem

Produkt ein Problem mit dem Jugendschutz noch mit dem Schmuggel. In Hinblick auf

die strengen Regulierungen des gesamten Tabakmarktes fordert er Ausnahmen von

weiteren Maßnahmen für das Kulturgut Zigarre/Zigarillo, da solche nur zu

erheblichen Belastungen der mittelständisch geprägten deutschen

Zigarrenindustrie führen, ohne dem eigentlichen Ziel gerecht zu werden.



Pressekontakt:



Der BdZ ist der Zusammenschluss der überwiegend mittelständisch

strukturierten Hersteller, Vertreiber und Importeure von Zigarren und

Zigarillos.

Weiter Informationen finden Sie auf http://www.zigarren-verband.de

Kontakt:

Bodo Mehrlein (GF)

Gotenstr. 27, 53175 Bonn

Telefon: +49 228 364026

E-Mail: mailto:mehrlein@zigarren-verband.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66198/4814413

OTS: Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V.





