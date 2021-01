XYLEM Trading Ltd („Xylem“) gibt erfreut bekannt, dass es eine Verkaufsoptionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit LDA Capital Limited („LDA Capital“), einer weltweit tätigen Alternativ-Investmentgruppe, abgeschlossen hat. Die Vereinbarung betrifft die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Madison Financial Services Plc („Madison“ oder das „Unternehmen“), einer diversifizierten Finanzdienstleistungsgruppe, die an der Börse in Lusaka notiert ist. LDA Capital hat der Bereitstellung von Kapital in Höhe von bis zu 35.000.000 US-Dollar (die „Kapitalbereitstellung“) zugestimmt, die im Lauf der nächsten 36 Monate in Anspruch zu nehmen ist.

Gemäß der Vereinbarung erhält Madison das Recht, die Finanzmittel nach Bedarf in Anspruch zu nehmen, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Das Unternehmen bestimmt die Zeitplanung und Beträge des im Rahmen der Vereinbarung in Anspruch genommenen Kapitals. Diese Methode der Kapitalaufnahme bietet der Geschäftsleitung ein flexibles Finanztool und Madison Financial die Möglichkeit, Barmittel nach Bedarf einzusetzen.