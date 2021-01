Microland erwirbt die begehrte "Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure Advanced Specialization"

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bengaluru, Indien, London und Atlanta (ots/PRNewswire) - Microland(https://www.microland.com/) , ein führendes Unternehmen für digitaleDienstleistungen, gab heute bekannt, dass es die Spezialisierung "Windows Serverand SQL Server Migration to Microsoft Azure Advanced Specialization" erhaltenhat. Diese Spezialisierung ist eine Bestätigung für das fundierte Wissen, dieumfangreiche Erfahrung und die Expertise von Microland bei der Migration vonWindows Server- und SQL Server-basierten Workloads auf Azure.Ausschließlich Partner, die strenge Kriterien in Bezug auf Kundenerfolg undQualifikationen ihrer Mitarbeiter erfüllen, und eine Prüfung ihrerMigrationspraktiken durch einen unabhängigen Dritten bestehen, erhalten dieSpezialisierung. Microland wird dadurch ein begehrter Partner für Unternehmen,die ihre Anwendungen modernisieren und die Vorteile von Cloud Computing vollnutzen möchten. Dies ist vor dem Hintergrund des kürzlich erfolgten Endes desSupports für Windows Server 2008 R2 und SQL Server 2008 R2 von noch größererBedeutung. Es ist eine Bestätigung der umfassenden Kompetenz von Microland undseiner Fähigkeit, Kunden durch sein Angebot von End-to-End-Lebenszyklus-Serviceswie Planung, Bewertung, Design und Migration bei der Verlagerung ihrerbestehenden Workloads in die Cloud zu unterstützen."Wir verstärken unsere Partnerschaft mit Microsoft immer mehr, und wir freuenuns, dass wir für unsere Fähigkeiten bei der Migration von Windows- undSQL-Workloads in die Cloud mit der Azure Advanced Specialization akkreditiertwurden. Microland ist ein vertrauenswürdiger Name im Azure-Bereich mitvielfältigen Fähigkeiten und Kompetenzen im hybriden Cloud-Management. DieseSpezialisierung unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden im Rahmen unseresDelivery-Excellence-Frameworks erweiterte Azure-Fähigkeiten zu bieten", soSivakumar Thiyagarajan, Senior Vice President, Strategic Alliances beiMicroland.Microland ist seit 1995 Microsoft-Partner und hat 9 Gold-Kompetenzen sowie eineerweiterte Azure-Kompetenz für SQL- und Windows-Migration erreicht. Microlandhat mit Kunden auf der ganzen Welt bei umfassenden Migrationen ihrer Anwendungenauf Azure zusammengearbeitet und dabei Azure App Service, Service Environment,SQL Managed Instance, Data Factory, App Insights, Data Lake, Data Bricks, AzureKafka und AppFabric eingesetzt.Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner (OCP) beiMicrosoft Corp. kommentierte: "Die fortgeschrittene Spezialisierung 'WindowsServer and SQL Server Migration to Microsoft Azure' hebt die Partner hervor, die