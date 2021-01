Valorem kündigt geographisches Erkundungsprogramm im Konzessionsgebiet Black Dog Lake an

Vancouver, British Columbia - (18. Januar 2021) – VALOREM RESOURCES INC. (das „Unternehmen“) (CSE: VALU) (Frankfurt: 1XW1) möchte bekannt geben, dass in der unternehmenseigenen Explorationskonzession Black Dog, in der die Goldmineralisierung in einer gebänderten Eisenformation vorliegt, ein geophysikalisches Erkundungsprogramm geplant ist. Die Konzession befindet sich in der Region Eastmain River-James Bay in der kanadischen Provinz Quebec.

Die bodengestützte hochauflösende magnetometrische Messung mit induzierter Polarisation (IP) wird in der Zielzone Black Dog absolviert, in der bereits Bohrungen stattfanden. Während der früheren Kampagnen wurden im Zuge von Diamantbohrungen geochemische Goldanomalien sowie zahlreiche Goldabschnitte entdeckt.

Wie in einer Pressemitteilung vom 7. August 2020 berichtet, wurden die metallischen Goldvorkommen bei Black Dog Lake in einer gebänderten Eisenformation im Rahmen der Entnahme von Oberflächenproben im Jahr 1988 entdeckt. Die im Anschluss in mehreren Löchern absolvierten Bohrungen lieferten mehrere vielversprechende Goldmineralisierungsabschnitte, darunter auch 15,2 g/t Gold auf 0,6 m, 5,2 g/t Gold auf 11 m und 4,32 g/t Gold auf 0,88 m.

In der Osterweiterung von Black Dog wurde ein 14 Löcher umfassendes Diamantbohrprogramm absolviert, das folgende interessante Ergebnisse lieferte: 1,13 g/t Gold auf 1,24 m und 1,19 g/t Gold auf 0,75 m.

Bei den bisherigen Durchschneidungen manifestierte sich das Gold in den sulfidreichen Abschnitten einer gebänderten Eisenformation. Dieser Mineralisierungstyp ist in vielen bekannten Goldlagerstätten in Kanada wie Musselwhite, Lupin, Cullaton Lake und Meliadine sowie in der Lagerstätte Homestake in South Dakota (USA) zu finden.

Das Explorationspotenzial in solchen Eisenformationen aus dem Archaikum kann Zigmillionen Unzen Gold umfassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Explorationsziel konzeptionellen Charakter hat und dass sich im gegenständlichen Konzessionsgebiet keine bekannten Reserven oder Ressourcen befinden. Sollten welche entdeckt werden, ist ungewiss, ob diese Entdeckungen in wirtschaftlich sinnvoller Weise gefördert werden können.