fox e-mobility AG: Quirin Privatbank nimmt Coverage der Aktie auf und gibt Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,60 Euro ab

München, 18. Januar 2021. Die Analysten von Quirin Privatbank Equity Research haben die fox e-mobility AG unter die Lupe genommen und bewerten die Aktie mit dem Rating "Kaufen" ("Buy"). Das Kursziel geben sie mit 6,60 Euro pro Aktie an. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung entspricht dies einem Kurs-Potenzial von mehr als 66 %. Der Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, die fox e-mobility AG zu einem der führenden Unternehmen für reine Batterie-Elektrofahrzeuge in Europa zu entwickeln.



Über die fox e-mobility AG

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert hat. Die neue Modellreihe der MIA 2.0 soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.



Kontaktdetails



Investor Relations-Kontakt

Gunnar Janssen

fox e-mobility AG

Phone +49 175 297 67 63

Email: ir@fox-em.com



Pressekontakt

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Phone +49 40 60 91 86 65

Email fox@kirchhoff.de

