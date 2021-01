Und da hakte es in 2020 – coronabedingt – extrem. Trotz eines negativen Konzernbetriebsergebnisses “in zweistelliger Millionenhöhe” aufgrund gestiegener Risikovorsorge, werden die Aktionäre wohl trotzdem ein Trostpflaster erhalten: Dividende von 1,50 EUR. Wegen der pandemiebedingten Massnahmen der EZB wird die geplante Ausschüttung wohl in zwei Tranchen erfolgen müssen und unterliegt einem zweifachen Zustimmungsvorbehalt: Neben der Hauptversammlung muss auch die EZB abnicken.

Und Finanzvorstand Marc Heß erklärte dazu: “Wir haken das Pandemie-Jahr 2020 mit einer umfassenden Vorsorgemaßnahme für Covid-19-bedingte Risiken ab. Unsere starke Kapitalbasis ermöglicht es uns darüber hinaus, die Dividendenzahlungen wieder aufzunehmen. Zugleich haben wir nun den Rücken frei, um die Chancen, die sich aus einem veränderten Umfeld für uns ergeben, konsequent zu nutzen.”

Encavis mit Nachfrageboom konfrontiert. Spezialfonds geschlossen, neuer in Vorbereitung

Hypoport mit Marktanteilsgewinnen

Media and Games Invest plc. mit einer (bis zu) 210 Mio USD-Übernahme – 68 % EBITDA-Marge und stabile Erträge lockten.

Online-Aktien, Teil 1: “Hype oder Trend?” – wallstreet:online startet jetzt erst…

Online-Aktien, Teil 2: “Hype oder Trend?” Shop Apotheke in 2020 Rekorde und 2021 wird das e-Rezept noch mehr…

H2-KW2-Update: Freitag Konsolidierung unter Führung Plug’s und Ballard’s – Newslage gut bei Nel, Plug Power, Siemens Energy, Linde u.a.

KW2 – Update: Atemholen oder mehr? News von Nordex, Encavis, Shop Apotheke, home 24 u.a. bewegten die Kurse

Aareal ist gerade in den Branchen stark engagiert, die besonders leiden

und so wurden für 2020 umfangreiche Risiko-Rückstellungen als notwendig erachtet. Dazu kommt die noch die ungewisse Dauer der derzeitigen Lock-Down Massnahmen und deren mögliche Verschärfung, was die mögliche Erholung zumindest verschiebt. Andererseits wird man so – wenn schon sowieso Verluste anfallen – auch vorsorglich Rückstellungen vorgenommen haben, die in den Folgejahren wieder ertragswirksam aufgelöst werden könnten.