GOLDMAN SACHS belässt Dürr auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Dürr von 29 auf 33 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie habe im Vorjahr auch von der Nachfrageverlagerung von Dienstleistungen zu Industriegütern profitiert, was sich im ersten Halbjahr 2021 fortsetzen dürfte, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die deutlich verbesserte Liquiditätsschöpfung, die verringerte Verschuldung oder auch die niedrigeren Fremdkapitalkosten ließen zudem für das laufende Jahr mehr Übernahmen im Sektor erwarten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 06:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.