Köln (ots) - REWE macht es seinen Kunden noch leichter, sich ausgewogen zuernähren, denn ab sofort wird der Nutri-Score bei verarbeiteten Lebensmittelnder REWE Eigenmarken von "ja!" bis REWE Bio zu finden sein. Von grünem A bisrotem E - auf Preisetiketten am Regal, auf ersten Verpackungen, in der REWE Appoder im REWE Online-Shop ist das einfache Nutri-Score-Logo zu sehen. Dadurchunterstützt REWE Verbraucher transparent bei einer bewussterenLebensmittelauswahl innerhalb einer Produktkategorie und gibt eineOrientierungshilfe für eine ausgewogenere Ernährung.Beim Nutri-Score (https://www.rewe.de/ernaehrung/nutri-score/) handelt es sichum eine freiwillige Nährwertkennzeichnung, die auf den ersten Blick eine guteEinschätzung der Nährwertqualität ermöglicht. Der Nutri-Score ist alsAmpelsystem mit fünf Stufen aufgebaut. Bewertet werden sowohl Inhaltsstoffe wieKalorien, Eiweiß, Fett, Ballaststoffe als auch der Gemüse- und Obstanteil einesLebensmittels. Anhand dieser Eigenschaften wird ein Wert ermittelt. DieEinstufung reicht von dunkelgrün gekennzeichneten Produkten mit dem Buchstaben Abis zu rot gekennzeichneten Produkten mit dem Buchstaben E. Der so errechneteNutri-Score bezieht sich auf 100 g bzw. 100 ml des zu Grunde liegenden Produkts.Damit wird die Auswahl der ernährungsphysiologisch günstigeren Produkteinnerhalb einer Produktgruppe erleichtert."Wir haben uns schon früh für die Einführung des Nutri-Scores stark gemacht,weil es für uns ein erklärtes Ziel ist, unsere Kunden bei einer bewusstenErnährung zu unterstützen. Bei unseren Eigenmarken kann man daher ab sofort dieNährwertqualität auf einen Blick erfassen und vergleichen. Für unsere Kundenkann diese erweiterte Nährwertkennzeichnung aber nur dann einen wirklichenMehrwert bieten, wenn alle Produkte im Sortiment mit dem Nutri-Scoregekennzeichnet sind. Insofern muss sich die gesamte Branche - Händler wieLebensmittelindustrie - gleichermaßen engagieren. Im Sinne der Transparenz undvollumfänglichen Aufklärung unserer Kunden erwarten wir, dass auch dieLebensmittelhersteller ihre Produkte mit dem Nutri-Score kennzeichnen", soHans-Jürgen Moog, als Bereichsvorstand bei der REWE Group für den Einkaufverantwortlich.Hans-Jürgen Moog: "Gerade am Jahresanfang haben viele Menschen den Wunsch, sichgesünder zu ernähren. Wir zeigen ihnen unter anderem mit unserer aktuellenErnährungskampagne "Leichter besser essen", dass es weder aufwändig noch teuerist, sich bewusst für Produkte zu entscheiden." Zum Start ist der Nutri-Scorefür alle Eigenmarken-Produkte über eine neue Scan-Funktion in der REWE App oderüber die Preisetiketten am Regal verfügbar. Auf den Verpackungen der Eigenmarken