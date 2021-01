DE30: Europäische Indizes erholen sich nach schwächerer Eröffnung

++ Europäische Märkte erholen sich von den Intraday-Verlusten ++ DE30 verteidigt Unterstützungszone bei 13.700 Punkten ++ Bayer prüft, ob CureVac bei der Impfstoffherstellung geholfen werden soll ++



Die europäischen Aktienmärkte starteten in den heutigen Handel schwächer, konnten aber einen Großteil der Verluste wieder aufholen und notieren nun mehr oder weniger unverändert. Der französische CAC40 und der britische FTSE 100 notieren etwa 0,2% niedriger, während der italienische FTSE MIB (ITA40) 0,2% höher notiert. Der DE30 wird flach gehandelt. Der Wirtschaftskalender ist heute leer und angesichts des Feiertags in den USA wird erwartet, dass der Handel den ganzen Tag über gedämpft ist.

Der DE30 musste am Ende der letzten Woche einen Rückschlag hinnehmen, da die Daten aus den USA enttäuschten. Die Rückgänge wurden an der Unterstützungszone bei 13.700 Punkten gestoppt und heute fand ein erneuter Test statt. Wie schon am Freitag gelang es den Bären jedoch nicht, diese zu durchbrechen. Die Erholung wurde in der Nähe der 13.800-Punkte-Marke gestoppt und dies ist das Widerstandsniveau, das kurzfristig zu beobachten ist. Zu beachten ist, dass der SMA50 (grüne Linie) den SMA200 (lila Linie) durchbrach und damit ein als „Death Cross" bekanntes Muster ausbildete. Während dies ein Muster ist, das Abwärtstendenzen ankündigt, sollte beachtet werden, dass es sich sehr oft um ein verzögertes Muster handelt, weshalb Händler vorsichtig sein sollten, wenn sie versuchen, dieses zu handeln.



Unternehmensnachrichten

Laut Werner Baumann, CEO von Bayer (BAYN.DE), prüft sein Unternehmen Optionen, um CureVac bei der Herstellung eines Impfstoffs gegen Covid-19 zu helfen. Bayer prüft, ob die Partnerschaft mit CureVac erweitert werden soll, um dem Unternehmen bei der Herstellung eines Impfstoffs zu helfen. Anfang des Jahres hatte Bayer eine Partnerschaft mit CureVac angekündigt, um die Entwicklung und den Vertrieb des Impfstoffs zu unterstützen.

Die Aareal Bank (ARL.DE) sagte, sie erwarte für 2020 einen Betriebsverlust in zweistelliger Millionenhöhe aufgrund höherer Rückstellungen für Kreditausfälle.

Bayer (BAYN.DE) notiert heute leicht im Minus. Die Aktie bleibt aber weiterhin oberhalb der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie. Zwei Niveaus, die wir im Falle einer Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung im Auge behalten sollten, sind das lokale Hoch bei etwa 53,15 Euro und die mittelfristige Widerstandszone im Bereich von 55,50 Euro, die zusätzlich durch den SMA200 (lila Linie) gestützt wird. Quelle: xStation 5



