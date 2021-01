Fundamental gesehen preschen Technologiewerte zuletzt wieder deutlich vor, nachdem Ende 2020 sich eine mehrmonatige Konsolidierungsphase eingestellt hatte. Insbesondere die Chipknappheit auf dem Weltmarkt treibt Kurse von Halbleiterherstellern spürbar an, so auch das Papier von Infineon. Nachdem der Wert Ende 2020 über seine Verlaufshochs aus dem letzten Jahr sowie das Kursniveau von 29,30 Euro zugelegt hatte, wurde nämlich ein mittelfristiges Kaufsignal mit einem Ziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement aktiviert. Derzeit hat Infineon nur die Hälfte der Strecke abgearbeitet, weitere Gewinne sind stark anzunehmen. Allerdings sollten Investoren auch mit etwaigen und dynamischen Rücksetzern rechnen.

Rallye weiter ungebrochen

Übergeordnetes Ziel stellt das 138,8 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke von rund 40,00 Euro für die Infineon-Aktie dar. Bereits investierte Anleger sollten allerdings nicht vergessen, ihre Stopps jetzt merklich nachzuziehen, dazu kann beispielsweise das Niveau aus 2020 um 29,30 Euro angesetzt werden. Für ein frisches Long-Engagement können sich Anleger beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3YDE näher anschauen. Sollte Infineon überraschend und vor allem dynamisch unter 29,30 Euro zurücksetzen, kämen Abschläge auf die Kursmarke von grob 25,76 Euro auf Investoren zu. Dort könnte Infineon anschließend einen tragfähigen Boden ausbilden und wieder zur Oberseite abdrehen.