Der Börsenneuling Compleo hat am Montag erste, noch vorläufige Eckdaten für das Jahr 2020 vorgelegt. „Unseren Umsatz haben wir mit über 31 Millionen Euro mehr als verdoppelt”, sagt Georg Griesemann, Co-CEO des Herstellers von Ladestationen für Elektroautos. „2020 war ein sehr gutes Jahr für Compleo und wir konnten die Dynamik am Markt für uns nutzen”, so der Manager. Zahlen zum Ergebnis nennt das Unternehmen aus Dortmund ...