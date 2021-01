JPMORGAN belässt MORPHOSYS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach der Healthcare Conference der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Management des Biotech-Unternehmens habe sich optimistisch zum mittelfristigen Potenzial der Krebstherapie Monjuvi in der bestehenden Indikation und zu den Aussichten für eine Erweiterung geäußert, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2021 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / 00:15 / GMT

