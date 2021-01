NEW YORK (dpa-AFX) - Eine optimistischere Schätzung für das Weltwirtschaftswachstum 2021 sowie starke Digitalisierungs- und Elektromobilitätstrends stimmen die US-Bank Goldman Sachs zuversichtlich für Europas Chipbranche. Infineon dürfte laut Analyst Alexander Duval dabei besonders mit Blick auf die Automotive-Sparte profitieren. Er strich daher sein neutrales Anlageurteil und empfiehlt die Aktie des Münchener Chipherstellers nun zum Kauf. Das Kursziel hob er von 27,50 auf 42,70 Euro an, was auch nach dem Kursanstieg um rund vier Prozent am Montag ein Potenzial von 22 Prozent impliziert.

Außerdem bekräftigte er seine Einschätzung "Buy" für die Aktien des Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML und des Telekomnetzwerk-Ausrüsters Ericsson , wobei er für letztere zudem sein "Conviction Buy" für besonders aussichtsreiche Papiere bestätigte. Das Anlageurteil für STMicro indes wurde - primär aus Bewertungsgründen - mit "Sell" bekräftigt.