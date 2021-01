Frankreich blockiert Carrefour-Übernahme

Die Aktien von Carrefour (CA.FR) stürzten um mehr als 6,0% ab, nachdem das kanadische Unternehmen Couche-Tard den Versuch einer Übernahme des Einzelhandelsriesen aufgegeben hatte, nachdem die französische Regierung erklärt hatte, dass sie aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit ihr Veto gegen den Deal einlegen würde. Französische Politiker änderten ihre Meinung nicht, sogar trotz der Zusicherungen des Gründers von Couche-Tard Alain Bouchard, der versprach, Milliarden in die Entwicklung des Unternehmens zu investieren, die Beschäftigung für die nächsten zwei Jahre unverändert zu halten und dass die Gruppe parallel zu Kanada an der Pariser Börse notiert werden würde, berichtete Bloomberg. „Die Lebensmittelsicherheit ist eine strategische Überlegung für unser Land, und man übergibt nicht einfach so einen der großen französischen Verteiler", sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire.

Die Aktie von Carrefour (CA.FR) gab fast alle Gewinne seit der Ankündigung des Deals in der letzten Woche ab. Die Aktie fand etwas Unterstützung an der Aufwärtstrendlinie und testet derzeit den wichtigen Widerstand bei 15,70 Euro. Sollte es den Käufern gelingen, diesen zu überwinden, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des jüngsten Hochs bei 18,04 Euro wieder aufgenommen werden. Sollte andererseits ein Durchbruch unter die Trendlinie erfolgen, könnte die Unterstützung bei 15,05 Euro getestet werden. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.