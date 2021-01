Der Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens OrganiGram Holdings gelang ein starker Start ins neue Jahr.

Der Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens OrganiGram Holdings gelang ein starker Start ins neue Jahr. Die von Optimismus geprägte Stimmung im Cannabis-Sektor hat auch OrganiGram Holdings erfasst und führt die Aktie aktuell in Richtung einer wichtigen Widerstandszone.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.12. hieß es unter anderem „[…]Die Aktie lief daraufhin noch einmal in Richtung 2,0 CAD. Doch bereits damals erwies sich dieser Bereich als zu hohe Hürde. In den letzten Wochen bewegte sich die Aktie zwischen 1,65 CAD und 2,0 CAD seitwärts. Wie lange diese „Orientierungsphase“ noch andauern wird, bleibt abzuwarten. Bereits in den letzten Monaten fehlte es der Aktie an Dynamik, vom Vorstoß Anfang November einmal abgesehen. Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss die Aktie nun nachsetzen und über die 2,0 CAD laufen. Damit würde auch ein bullisches Kreuzen der 200-Tage-Linie einhergehen. Doch auch „hinter“ der Marke von 2,0 CAD würden weitere nicht zu unterschätzende Widerstände (u.a. bei 2,2 CAD, 2,5 CAD und 2,7 CAD) auf die Aktie warten. Auf der Unterseite sollten die 1,65 CAD und vor allem die 1,5 CAD tunlichst nicht unterschritten werden.[…]“.