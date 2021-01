Janus Henderson erweitert Vertrieb in Deutschland Gastautor: Simon Weiler | 18.01.2021, 01:58 | 39 | 0 | 0 18.01.2021, 01:58 | Der 42-Jährige Carsten Herwig wird neben Groß- und Privatbanken auch einen speziellen Fokus auf Sparkassen und genossenschaftliche Institute legen. Aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse im Beratergeschäft sowie in der Neukundengewinnung wird er das deutsche Vertriebsteam hervorragend ergänzen. Herwig ist seit über 25 Jahren im Finanzsektor tätig und bringt umfangreiche Vertriebserfahrung mit. Zuletzt war er beim Asset Manager Bantleon als Kundenbetreuer im Bereich Institutionelle Kunden tätig, davor war er stellvertretender Leiter Private Banking bei der Kasseler Sparkasse sowie Berater bei der Commerzbank. Seine berufliche Laufbahn begann Herwig bei der ehemaligen Dresdner Bank. Daniela Brogt, Head of Sales Germany & Austria, sagte anlässlich der Berufung von Carsten Herwig: „Unsere intensiven Vertriebs- und Marketingaktivitäten im Private Banking und Wealth Management zahlen sich aus. Unsere Produkte werden stärker nachgefragt und machen eine kompetente Betreuung erforderlich. Mit Carsten Herwig haben wir die ideale Besetzung der Position und das ermöglicht uns, im Fund-Seller-Segment unseren Marktanteil weiter auszubauen.“ » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



