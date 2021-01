Politikwechsel in den USA stärkt Markt für nachhaltige Finanzanlagen

In Bidens Wahlprogramm summieren sich die am Klimaschutz orientierten Programme auf zwei Billionen US-Dollar – das ist mehr als doppelt so viel, wie der „European Green Deal“ der EU aktuell vorsieht. Erst durch den Sieg bei den Stichwahlen in Georgia hat der künftige Präsident nun die Chance, auch die entsprechenden Haushaltsmittel bewilligt zu bekommen. Aber: „Die Mehrheiten im Kongress sind extrem knapp. Biden wird viele Kompromisse machen müssen“, gibt Pontzen zu bedenken. Das gilt nicht nur für Verhandlungen mit der Republikanischen Partei, das schließt auch konservative Demokraten ein. So könnte künftig etwa der demokratische Senator Joe Manchin aus West Virginia, wo die Kohleindustrie noch immer eine große Bedeutung hat, bei Abstimmungen zum Zünglein an der Waage werden. Pontzen fügt hinzu: „Zudem wird sich Biden beeilen müssen. Schon bei den US-Zwischenwahlen in zwei Jahren könnten die Mehrheiten der Demokraten wieder weg sein.“