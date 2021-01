Arlesheim / Schwäbisch Gmünd (ots) - Die Weleda AG feiert 2021 eine

hundertjährige Erfolgsgeschichte. Seit seiner Gründung setzt das Unternehmen

Maßstäbe bei zertifizierter Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln.

Als Pionierin und Referenzunternehmen für nachhaltiges Wirtschaften wird Weleda

im Jubiläumsjahr 2021 ihr Engagement für gesunde Böden und den Erhalt der

Biodiversität verstärken. Für die Zukunft von Mensch und Natur.



Gemeinsam mit zwei weiteren Pionier*Innen - der niederländischen Ärztin Dr. Ita

Wegman und dem deutschen Chemiker Oskar Schmiedel - gründete Rudolf Steiner das

Unternehmen 1921. Unternehmerische Verantwortung für den Menschen, die

Gesellschaft und die Natur war von Beginn an ihr tragendes Motiv. Aus der

Erkenntnis der Wesensverwandtschaft von Mensch und Natur heraus entwickelten die

Gründer die ersten anthroposophischen Arznei- und Pflegemittel, deren Konzept

bis heute grundlegend für die Produktphilosophie von Weleda ist. Die Weleda AG

ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Natur- und

Biokosmetik sowie Arzneimitteln der anthroposophischen Therapierichtung.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nachhaltig seit 100 JahrenWirtschaften im Einklang mit der Natur und den Menschen - dieser wegweisendeAnsatz prägt Weleda seit 100 Jahren und macht das Unternehmen zu einer Pionierinder Nachhaltigkeit. Zahlreiche renommierte Auszeichnungen, wie der DeutscheNachhaltigkeitspreis, der Swiss Ethics Award oder der Green Brand Award 2020belegen eindrucksvoll das Engagement von Weleda. Das Unternehmen verarbeitetmehrere Hundert pflanzliche Rohstoffe , die zum Teil in den weltweit achtfirmeneigenen biologisch-dynamisch bewirtschafteten Heilpflanzengärten angebautoder aus über 50 langjährigen Rohstoffpartnerschaften gewonnen werden.Besonderen Wert legt Weleda deshalb auf ökologisch und sozial ausgerichteteLieferketten. Seit 2011 ist Weleda Mitglied der Union for Ethical Biotrade(UEBT) und hält seit 2018 als eines der ersten Unternehmen weltweit dasUEBT-Zertifikat "Sourcing with respect". Die UEBT bietet einen weltweitanerkannten Standard für ethischen Handel mit natürlichen Ressourcen. Das Labelgarantiert zum einen, dass Anbau, Ernte sowie Verarbeitung von Rohstoffen dieBiodiversität erhalten und diese nachhaltig genutzt wird. Zum anderenverpflichtet es dazu, Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen für alleBeteiligten einzuhalten.Unsere Gärten: Hotspots der Biodiversität digital erlebenWeleda bewirtschaftet weltweit acht Heilpflanzengärten nach den Richtlinien desbiologisch-dynamischen Landbaus. Sie sind das Herz des Unternehmens. Während auf