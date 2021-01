Blockchain: Welche Anlagechancen sich durch die Bitcoin-Technologie eröffnen

Das Internet durchdringt unseren heutigen Lebensalltag, dabei wurde die dahinterstehende Technologie zunächst nur für den Austausch von Informationen zwischen zwei Computern verwendet. Wer den Aufstieg dieser Technologie vorhergesehen und früh Unternehmen identifiziert hat, welche die globale Internetrevolution mit vorangetrieben haben und bis heute erfolgreich sind, der hätte möglicherweise von diesem Trend profitieren können.

Die Unternehmen, die neue Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie gefunden haben, gehören heute zu den größten der Welt: Sie haben neue Wege aufzeigt, zum Beispiel Twitter in der Aufbereitung von Informationen, Dropbox in der Speicherung von Informationen, Netflix in der Übertragung von Informationen und Apple in der Nutzung von Informationen.