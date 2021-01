Invesco Deutschland setzt Ausbau des Versicherungsbereichs fort

„Erik Fuckerider bringt umfangreiche Erfahrungen im Relationship Management in der Finanzindustrie mit in seine neue Position und wird den Ausbau unseres deutschen Versicherungsgeschäfts maßgeblich mit vorantreiben“, sagt Christina Volkmann, Leiterin Versicherungslösungen bei Invesco Deutschland. „Versicherungsunternehmen greifen zunehmend auf die Expertise externer Asset Manager zurück. Wir bei Invesco reagieren darauf mit einer konsequenten Erweiterung unseres Lösungs- und Serviceangebots für Versicherungskunden und legen den Fokus auf die Entwicklung maßgeschneiderter Strategien sowie auf Veranstaltungen und Webinare speziell für Investoren aus dem Versicherungsbereich.“ Dabei arbeite das Team Hand in Hand mit dem Insurance Solutions Team von Invesco und ist eingebettet in das EMEA Versicherungsvertriebsteam.

Vor seinem Wechsel zu Invesco, wo er die letzten zwei Jahre institutionelle Bestandskunden betreute war Erik Fuckerider in Hamburg bei einem der wachstumsstärksten deutschen FinTechs als Key Account Manager tätig. Gestartet hat er seine Laufbahn bei JPMorgan Asset Management im Bereich der Kundenunterstützung. Dadurch verfügt er über langjährige Erfahrung in der Betreuung von Vertriebspartnern und institutionellen Kunden sowie in der Neukundenakquise. Erik Fuckerider hat einen Bachelor of Science Abschluss in International Finance.