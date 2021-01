18.01.2021 / 14:08

CENTOGENE Walk-In-COVID-19-Testzentrum zieht auf größere Fläche am Flughafen Düsseldorf und erweitert Angebot um SARS-CoV-2-Antigen-Testlösung

* Das Walk-In-Testzentrum im Flughafen Düsseldorf wurde vom Terminal C zur Ankunftsebene im Terminal A verlegt, um den Ausbau der Testfläche und damit eine höhere Anzahl an Testkabinen zu ermöglichen

* Das Angebot am Walk-In-Corona-Testzentrum am Flughafen Düsseldorf wird um einen instrumentenbasierten Point-of-Care Antigen-Test erweitert

* Im Zuge der seit dem 11. Januar 2021 bundesweit geltenden Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten unmittelbar vor oder bei der Einreise, reagiert CENTOGENE als Anbieter von SARS-CoV-2-Tests mit Maßnahmen, um einer erhöhten Nachfrage gerecht zu werden

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 18. Januar 2021 - CENTOGENE N.V. (Nasdaq: CNTG), ein privates Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, reagiert als Betreiber von mehreren Corona-Testzentren auf die neuerliche Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten am Walk-In Testzentrum am Flughafen Düsseldorf mit verschiedenen Maßnahmen, um der zu erwartenden erhöhten Nachfrage gerecht zu werden.



CENTOGENE-Vorstandsmitglied Dr. Volkmar Weckesser, Executive Representative für Corona-Testungen des Unternehmens, kommentierte: "Wir freuen uns in Düsseldorf umfangreiche Maßnahmen zu implementieren, um uns die erwartete erhöhte Nachfrage nach SARS-CoV-2-Tests einzustellen. Wir ziehen in ein weitläufigeres Areal des Düsseldorfer Flughafens, erweitern die Anzahl unserer Testkabinen und bieten vor Ort zukünftig auch Antigen-Tests an. Damit können wir dann auch am Standort Düsseldorf einen Test durchführen, dessen Ergebnis innerhalb von 20-30 Minuten vorliegt."