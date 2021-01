STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Corona-Krise hat Anleger fest im Griff

Zu Beginn der neuen Handelswoche denkt die Bundesregierung laut über weitere Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nach. Den Anlegern gefällt das nicht; folglich notiert der DAX auch leicht im Minus. Da helfen auch gute Konjunkturdaten aus China nicht weiter. Auf Impulse von der Wall Street sollte ebenso wenig gehofft werden, denn in den Vereinigten Staaten bleiben aufgrund des heutigen „Martin Luther King Days“ die Börsen geschlossen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. TUI (WKN TUAG10)

Auch zum Wochenstart finden sich die TUI-Bezugsrechte unter den meistgehandelten Wertpapieren auf dem Stuttgarter Börsenparkett wieder. Die Papiere, die nur noch bis Freitag handelbar sind, gewinnen um gut 5%. Auch die TUI-Aktie kann um knapp 3% zulegen. Weitere Informationen zu den TUI-Bezugsrechten finden Sie in unserem Video auf YouTube. 2. Plug Power (WKN: A1JA81)

Als Umsatzspitzenreiter ebenfalls rege gehandelt unter Stuttgarter Anlegern sind die Papiere des Wasserstoff-Konzerns Plug Power. Die Aktie des amerikanischen Unternehmens verliert am Vormittag über 5%. Angesichts eines fulminanten Kursverlaufs in den letzten Monaten und Wochen scheinen Anleger heute Gewinne mitzunehmen. 3. Siemens (WKN: 723610)

Gute Nachrichten für Siemens: Der Industrie-Konzern aus München konnte unlängst einen großen Auftrag zum Bau einer Schnellzug-Strecke in Ägypten für sich gewinnen. Bei dem 7 Milliarden Dollar umfassenden Auftrag konnte sich Siemens unter anderem gegen den französischen Konkurrenten Alstom durchsetzen. Der Aktie hilft diese Nachricht jedoch nicht; sie notiert zum Mittag 0,7% im Minus.

Euwax Sentiment Index

Die Anleger an der Euwax scheinen heute dem Markt gegenüber negativ eingestellt zu sein: Der Euwax Sentiment notiert den gesamten Vormittag unter dem Nullpunkt und prallt bei die seinem Versuch nach oben auszubrechen immer wieder an dieser Marke ab.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN MA228F)

Das zum Wochenstart meistgehandelte Derivat an der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf den Logistik-Konzern Deutsche Post. In dem Papier werden größtenteils Verkaufsorders ausgeführt. Entgegen eines insgesamt eher schwachen Gesamtmarkts gewinnt die Post-Aktie gut 2%. 2. Call-Optionsschein auf Peloton (WKN MA1T8H)

Ebenfalls überwiegend Verkaufsorders werden in einem Call-Optionsschein auf Peloton Interactive ausgeführt. Auch die Aktie des Fitness-Geräte-Herstellers verliert heute um 1,8%. 3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760) Einer der Lieblinge der Stuttgarter Derivateanleger ist seit geraumer Zeit ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Auch in diesem Papier finden sich zum Großteil Verkäufer wieder. Der Index notiert in einem schwachen Marktumfeld 3,5% tiefer.

