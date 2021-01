---------------------------------------------------------------------------

18. Januar 2021



RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 04 / 2021) mit der HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH



Stuttgart, Deutschland, 18. Januar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH bekannt.



Seit mehr als 60 Jahren baut das familiengeführte Unternehmen Objekte im Wohnungs- sowie im gewerblichen und kommunalen Sektor. Mit ca. 250 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erwirtschaftet die HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH eine jährliche Bauleistung von weit mehr als 100 Mio. EUR, die aus den Bürostandorten Gadebusch und Hamburg gesteuert werden. Der regionale Fokus der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens liegt auf Hamburg sowie auf angrenzenden Regionen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Inhaltlich reicht das Leistungsspektrum vom Hoch- und Tiefbau, der Sanierung von Bestandsobjekten über den Schlüsselfertigbau von wohnwirtschaftlichen, gewerblichen und öffentlichen Großprojekten bis hin zu eigenen und großvolumigen Projektentwicklungen.



Dr. Michael Cratzius, Geschäftsführer der HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH: "Unsere Bauten werden nach aktuellen Qualitätsstandards mit modernster Bautechnik von erfahrenen Mitarbeitern errichtet. Wir versprechen keine Wunder - dafür halten wir, was wir versprechen und unsere Kunden vertrauen uns, weil wir Arbeitsethos, Seriosität sowie Expertise miteinander verbinden. Mit der RIB haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, der unsere Maxime genauso lebt wie wir. Des Weiteren hat uns auch die Modernität der Software überzeugt und dass wir alles aus einer Hand in einer Anwendung zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der iTWO 4.0-Unternehmenslösung einen weiteren großen Schritt in Richtung durchgängiger Digitalisierung gehen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kollegen".