Zweite große Preisänderungsrunde im Januar bei NORMA / So geht das Jahr gut weiter - Dreizehn Artikel um bis zu 18 Prozent reduziert

Nürnberg (ots) - Ab sofort gibt's bei NORMA noch mehr fürs Geld! Der Nürnberger

Lebensmittel-Discounter macht seine guten Vorsätze zum Jahreswechsel wahr und

senkt direkt die Preise auf zahlreiche weitere Artikel im Sortiment. Insgesamt

dreizehn Produkte - von Frischeprodukten über Backwaren bis hin zu

To-Go-Lebensmitteln - kosten damit bis zu 18 Prozent weniger. Besser kann ein

Jahr bei NORMA kaum beginnen.



Die neuen Januar-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen

je nach Verfügbarkeit):





ARDILLA, Studentenfutter sort., 200 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,29 EURLANDFEIN, Sahnejoghurt mild sort., 150 gBislang: 0,35 EURJetzt: 0,29 EURMEANDROS, Sahnejoghurt griechischer Art, 1 kgBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURCAFFECIAO, Family Cappuccino sort., 500 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,39 EURFJORD KRONE, Räucherlachs, 200 gBislang: 3,79 EURJetzt: 3,49 EURFJORD KRONE, Lachsforelle, 100 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,19 EURFJORD KRONE, Stremellachs sort., 125 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EUREXCELLENT BUFFET, Antipasti sort., 150 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURDELICIA, Cup Cakes Rührkuchen sort., 240 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,49 EUREXCELLENT BUFFET, Kirschpaprika, 150 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURMOENON, Süßstofftabletten, 72 gBislang: 0,85 EURJetzt: 0,69 EURTASTE TO GO, Sandwiches sort., 170/185 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURVILLA GUSTO, Mascarpone, 250 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,39 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/4814917OTS: NORMA