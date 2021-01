Havn Life Sciences Inc. fördert die Gründung einer kanadischen Organisation zur Unterstützung von Veteranen bei der Heilung traumatischer Belastungsstörungen auf der Basis von Psilocybin

Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0)gibt erfreut bekannt, daß es die Gründung eines kanadischen Gegenstücks zu Heroic Hearts ("Heroic Hearts Canada") unterstützt. Das Unternehmen wird Finanzmittel bereitstellen, um Heroic Hearts Canada bei der Förderung von Bildung und Forschung zur Unterstützung kanadischer Veteranen zu kapitalisieren.

Heroic Hearts ist eine eingetragene gemeinnützige Organisation gemäß 501 (c) (3), die in den USA tätig ist und Militärveteranen, die mit psychischen Problemen aufgrund von Traumata zu kämpfen haben, mit Therapieoptionen wie Psychotherapie, die auf Ayahuasca, Psilocybin und Ketamin basieren, versorgt.

Heroic Hearts bietet auch professionelle Beratung für Veteranen an und arbeitet daran, die wissenschaftliche Forschung über die Vorteile von Psychedelika durch Studien an der University of Georgia und der University of Colorado in Boulder voranzutreiben.

Mit finanzieller Unterstützung von Havn Life wird Heroic Hearts 2021 sein kanadisches Gegenstück mit dem Ziel gründen, in Kanada einen gemeinnützigen Status zu erlangen. Heroic Hearts Canada wird kanadischen Veteranen durch Aufklärung und Anwaltschaft für einen besseren Zugang zu psychedelischen Behandlungsmöglichkeiten dienen. Heroic Hearts Canada wird auch eine Beobachtungsstudie entwickeln, um die Auswirkungen von Psilocybin-Pilzen auf die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und die traumatische Hirnverletzung (TBI) zu untersuchen. Die Beobachtungsstudie soll im Sommer 2021 beginnen und in einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in der Psilocybin keine kontrollierte Substanz ist.