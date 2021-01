CREDIT SUISSE belässt AB Inbev auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der weltgrößte Brauereikonzern sei bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen und habe Kapital aus seinen traditionellen Wettbewerbsvorteilen in der Zulieferkette geschlagen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht in den Schwellenländern noch Luft nach oben. Es bleibe aber abzuwarten, ob das Unternehmen die ausgebauten Marktanteile behaupten könne, sobald sich die Märkte wieder normalisierten./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 05:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.