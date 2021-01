Studie "Nachhaltiger Papierkreislauf" / Basis für verantwortliches und nachhaltiges Handeln

Bonn (ots) - Die Papierindustrie hat eine gute Basis für verantwortliches undnachhaltiges Handeln. Mit einem konsequenten Faserkreislauf und der Dualität vonFrisch- und Recyclingfasern setzt die Papierwirtschaft nachhaltiges Handeln inallen Stufen um. Belastbare Fakten zur Nachhaltigkeit von Papierherstellung undPapiergebrauch stellt jetzt eine Studie des bifa Umweltinstituts zusammen, dievom Kuratorium für Forschung und Technik der Zellstoff- und Papierindustrie alsGemeinschaftsforschungsprojekt gefördert wurde. Auf 57 Seiten liefert die Studieeine umfassende Datenbasis insbesondere zu den Themenfeldern Ökobilanzierung,Energieverbrauch, Holzherkunft und Recycling.Die Studie, die unter fachlicher Einbeziehung des Umweltbundesamtes und derPapierindustrie erstellt wurde, stellt fest, dass die Papierindustrie mit Holz einen nachwachsenden Rohstoff nutzt, der bilanziell keineTreibhausgas-Emissionen verursacht und bei nachhaltiger Nutzung das ÖkosystemWald nicht beeinträchtigt. Eine Analyse der Holzherkunft zeige, dass Rodungenoder die Umwandlung von Primär- und naturnahem Wald überwiegend anderen Zweckenals der Papierherstellung dienen. Mit der Zertifizierung von Waldflächen und mitdem Erwerb von FSC- oder PEFC-zertifiziertem Holz, Faserstoff oder Papier wirdvon vielen Unternehmen eine nachhaltige Waldwirtschaft unterstützt. Beinachhaltiger Holznutzung und hohen Recyclingquoten habe die Papierwirtschafteinen guten Ausgangspunkt, um verantwortlich und nachhaltig zu agieren. Einunendliches Recycling sei jedoch nicht möglich. Verluste sekundärer Fasern imProzess müssten immer wieder durch Primärfasern ersetzt werden.Beleuchtet wird in der Studie auch das Thema Energie. So gehöre die deutschePapierindustrie zwar zu den energieintensiven Branchen. Der Endenergieverbrauchpro Tonne Papier konnte jedoch über die Jahre gesenkt werden, seit 1980 um 43 %.Eine wesentliche Hürde für eine deutliche weitere Senkung ist derVerfahrensschritt der Papiertrocknung. Die genutzte Menge Papier - auch dasgreift die Studie auf - sei zwar im internationalen Vergleich hoch. Bezogen aufdas Bruttoinlandsprodukt liege Deutschland jedoch im Mittelfeld. Hier werde derenge Bezug zur Wirtschaftsleistung deutlich. Papier, Karton und Pappe spielen inder Logistik der Exportnation Deutschland eine wichtige Rolle.Hinweis an die Redaktionen:Ein Presseexemplar der vollständigen Studie als PDF kann beim Verband DeutscherPapierfabriken, mailto:ga.geiger@vdp-online.de abgerufen werden.Für Mittwoch, 20.01.2021, 11.00 Uhr bietet das bifa und der VDP ein Webinar zurVorstellung der Studie über MS-Teams an. Interessenten können die Einwahldatenüber mailto:ga.geiger@vdp-online.de erhalten.Pressekontakt:Gregor Andreas GeigerBereichsleiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDirector Press and Public RelationsVerband Deutscher Papierfabriken e. V.German Pulp and Paper AssociationAdenauerallee 5553113 BonnFON +49 (0) 2 28 2 67 05 30FAX +49 (0) 2 28 2 67 05 50Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52http://www.vdp-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16061/4815019OTS: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)