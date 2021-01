Ein verhängnisvolles Zeichen setzte der Geschäftsführer der Mittelstandsvereinigung der CDU, Thorsten Alsleben: Unmittelbar nach der Wahl von Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden verbreitete er an seine Leserschaft per Retweet den ernüchternden Kommentar eines Nutzers, der darin zum Austritt aus der CDU aufruft. Merz-Anhänger drohen, die Partei zu verlassen. Werteunion-Chef Alexander Mitsch meldet Eintritte in seine Merkel-kritische

Der Beitrag Weiter Ärger in der CDU nach Laschets Wahlsieg erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Tichy.